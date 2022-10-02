Muğla Köyceğiz'de korkutan deprem!
Son dakika haberine göre, saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya ve Denizli'de de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
02.10.2022 - 14:08 |
Kandilli Rasathanesi'nin saat 14.08'de açıkladığı verilere göre, depremin merkez üssü Köyceğiz-Muğla, şiddeti ise 4.6 olarak kayda geçti. Sarsıntı yerin yaklaşık olarak 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.