MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yer aldığı bir video klip paylaştı.
23.06.2022 - 12:20 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende.
Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2022
Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende…
Yerli ve millî savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/xde9RBJOck