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MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yer aldığı bir video klip paylaştı.

23.06.2022 - 12:20 | | İHA
MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende.

Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

               

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MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı

MSB'den 'AKSUNGUR İHA' paylaşımı