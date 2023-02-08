MSB: Yaralı depremzedelerin tahliyesi aralıksız devam ediyor

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’ya getirildi” ifadelerine yer verildi.

Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’ya getirildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/civDtYndwT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2023

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan başka bir paylaşımda da, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnsani Yardım Tugayı, Malatya'da arama-kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti" denildi.