MSB: Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)