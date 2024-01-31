MSB: Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
31.01.2024 - 11:37 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)