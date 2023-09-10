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MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

10.09.2023 - 12:22 |
MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

 

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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi