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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

23.06.2023 - 14:40 | | DHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yapılan son arama tarama faaliyetinde; 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.

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