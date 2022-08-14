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MSB: Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

14.08.2022 - 22:31 |
MSB: Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Rum terör örgütü EOKA, 1958’den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türküne yönelik saldırılara başlamış; bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür. Nitekim 23 Aralık 1963’te tüm dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliam ‘Kanlı Noel’ olarak hafızalara kazınmıştır. Teröristler ve onların korkak destekçileri uzun bir süre çocuk, kadın, yaşlı demeden soydaşlarımızı yok etmek üzere saldırılarını sürdürmüştür. Kahraman TSK, bu zulme son vermek ve yangın yerine dönen adada barışı sağlamak üzere Temmuz 1974’te harekete geçmiştir” denildi.

Garantörlük hakları çerçevesinde 48 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle Türklerin ve Rum tarafının güvenliğinin sağlandığı hatırlatılan paylaşımın devamında “Kıbrıs Barış Harekâtı’na işgal diyenler; tarihi gerçekleri yok sayanlar, 1958-1974 tarihleri arasında yapılan katliamları dünyanın görmesini engellemeye çalışanlardır. Barış Harekâtından bu yana adada tek bir can kaybı olmamış, adaya barış, huzur, sükun gelmiştir. Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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