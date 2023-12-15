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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15.12.2023 - 18:09 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi. (DHA)

MSB: Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

 

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