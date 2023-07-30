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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

30.07.2023 - 11:51 |
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

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