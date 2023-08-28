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MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu duyuruldu.

28.08.2023 - 09:10 |
MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Bünyanin Barlık'ın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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