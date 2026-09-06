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Kuzey Marmara'da korkunç kaza: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

06.09.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Kuzey Marmara'da korkunç kaza: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde seyir halinde bir TIR, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen A.Y. yönetimindeki 80 LT 148 plakalı TIR, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.

 Kuzey Marmarada korkunç kaza: 1i çocuk 6 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

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Kuzey Marmara'da korkunç kaza: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara'da korkunç kaza: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı