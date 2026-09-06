Dünyanın tanıdığı sır: Dağlardan çıkan kökler küresel sahnede: Balıkesir'in meşhur Yağcıbedir halısı dünyaya tanıtılıyor!

4

"Moldova ve Karadağ gruplarına halı dokuma şeklimizi, kültürümüzü öğrettik. Kök boyanın nasıl yapıldığını, el ipi ve halı kaynağının nasıl olduğunu anlattık. Çok ilgilerini çekti. Bu kültürümüzü dünyaya tanıtmalıyız. Biz, bir taraftan el attık, inşallah devlet büyüklerimiz de bize destek verir, daha çok yere tanıtırız. Bir halı, bir ülkenin tanıtım ve reklamıdır. Yağcıbedir halısı, yünün kalitesinden dolayı ABD'de de çok tanınır. Konuklarımız, ipler kazanda boyanırken direkt gördü. Dokuma bittikten sonra ortaya çıkan motifleri ve anlamlarını anlattık."