Kütahya’da kabus patladı, yasak kararı verildi

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koruma ve gözetim bölgesinde bulunan duyarlı hayvanların aşılama çalışmaları süresince Kütahya Merkez Canlı Hayvan Pazarı’nın 15 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kararın Kütahya Valiliği Komisyon Kararı doğrultusunda uygulanacağı ifade edilerek, üretici ve vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.