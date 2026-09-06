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Kütahya’da kabus patladı, yasak kararı verildi

06.09.2026 - 09:48Güncellenme Tarihi:
Kütahya’da kabus patladı, yasak kararı verildi

Kütahya Merkez Kınık köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koruma ve gözetim bölgesinde bulunan duyarlı hayvanların aşılama çalışmaları süresince Kütahya Merkez Canlı Hayvan Pazarı’nın 15 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, kararın Kütahya Valiliği Komisyon Kararı doğrultusunda uygulanacağı ifade edilerek, üretici ve vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

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