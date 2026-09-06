Safkan Arap tayları için Resmi Gazete ilanı yayımlandı: Şampiyon adayları satışa çıkıyor!
06.09.2026 - 09:49Güncellenme Tarihi:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Türk yarışçılığının gözdesi olan 26 safkan Arap koşu tayını açık artırma usulüyle yeni sahipleriyle buluşturuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre satış işlemleri bu yıl ilk kez tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek. İhalenin taylara göre başlangıç ve bitiş saatleri TİGEM e-Tay Satış Platformu'ndan görülebilecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin TİGEM e-Tay Satış Platformu'nda üyelik kaydının olması, geçici teminat vermesi gerekecek.
İhale şartnamesi, platform üzerinden veya işletmeden temin edilebilecek.