MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
06.10.2022 - 10:53 |
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/3RIkCJ6vYL