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GündemMSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

06.10.2022 - 10:53 |
MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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