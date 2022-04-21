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GündemMSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

21.04.2022 - 17:21 |
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.

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