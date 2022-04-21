MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
21.04.2022 - 17:21 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2022
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/XQHI3nzqEZ