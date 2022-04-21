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Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Düzce'de, babasının mezarını ziyarete giderken fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kileci, yaralandı.

21.04.2022 - 17:03 | | Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyciler Mahallesi Beyciler Mezarlığı yakınında meydana geldi. Muhammet Ali Kileci, babasının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa kestirme yol olan fındık bahçesinden geçerken silahlı saldırıya uğradı.

Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Kileci tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ile yanındaki 2 kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kileci, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüpheli ile yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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