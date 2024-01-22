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MSB duyurdu: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden glen açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.' ifadeleri kullanıldı.

22.01.2024 - 09:59 |
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden glen açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.' ifadeleri kullanıldı.

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