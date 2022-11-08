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MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.11.2022 - 09:50 | | ANKARA, (DHA)
MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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