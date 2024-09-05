GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB açıkladı: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

MSB açıkladı: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

05.09.2024 - 00:07 | | İHA
MSB açıkladı: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Sipariş götürdüğü kadına mesaj attı! Durumu öğrenen kocası işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

Sipariş götürdüğü kadına mesaj attı! Durumu öğrenen kocası işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

Bakan Işıkhan açıkladı: İşgücü Uyum Programı için başvurular başladı

Bakan Işıkhan açıkladı: İşgücü Uyum Programı için başvurular başladı

MSB açıkladı: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

MSB açıkladı: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi