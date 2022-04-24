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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24.04.2022 - 11:01 |
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li Terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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