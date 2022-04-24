MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li Terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.