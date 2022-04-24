MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
24.04.2022 - 11:01 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li Terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2022
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SqqWSy1Ljq