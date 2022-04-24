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Erbaş, Almanya DİTİB Köln Merkez Camii’nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya’nın Köln şehrinde bulunan DİTİB Köln Merkez Camii’nde teravih namazı kıldırdı

24.04.2022 - 10:57 | | ALMANYA, (DHA)-
Erbaş, Almanya DİTİB Köln Merkez Camii’nde teravih namazı kıldırdı

Teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının rahmetinden bahsetti. Erbaş, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak sağlık sebeplerinden dolayı orucunu tutamayan birçok insanın olduğunu ifade ederek, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hadisi şerifinde; ‘Şu beş şey başınıza gelmeden onların kıymetini biliniz, hastalık gelmeden sağlığın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin, ölüm gelmeden hayatın kıymetini biliniz’ buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam kıyamete kadar eskimeyecek cümlelerle bütün insanlığı aydınlatıyor” dedi.

“KOMŞULARIMIZA VE AKRABALARIMIZA KARŞI UYARICILIK VAZİFEMİZİ YAPALIM”

Erbaş, “Çocuğumuza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, komşumuza uyarıcılık vazifemizi yapacağız ve onları davet edeceğiz. Öyle bir Müslüman olacağız ki yine Peygamber Efendimizin tanımına uygun; ‘Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir.’ Tıpkı Muhammed-ül Emin gibi” diye konuştu.

 

 

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