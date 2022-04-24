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Fransa’da Macron-Le Pen yarışı başladı

 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki yarış başladı.

24.04.2022 - 10:56 | | FRANSA, (DHA)-
Fransa’da Macron-Le Pen yarışı başladı

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yerel saatle 8.00 itibarıyla başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen, toplam 48.7 milyon kayıtlı seçmenden oy bekleyecek. Fransız medyası, seçime katılım oranının yüksek olacağını bildirdi.

İLK TURDA ÜÇÜNCÜ GELEN MELENCHON’DAN MACRON’A DESTEK

Özellikle genç seçmenlerin oyunu alan solcu aday Jean-Luc Melenchon, ilk turda üçüncü olarak yarıştan çekildi. İlk tur seçimlerinin ardından Melenchon, Le Pen’e oy vermeme çağrısında bulunarak Macron’a desteğini açıklamıştı. İlk turda Macron yüzde 27.6 ile birinci, Le Pen yüzde 23 ile ikinci, Melenchon ise yüzde 22.2 ile üçüncü sırada gelmişti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de sona erecek.

 

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