MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
20.12.2023 - 14:00 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)