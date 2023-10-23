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Motosikletine çarparak ölümüne neden oldu sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdi!

Korkuç kaza Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Demiral (66), hayatını kaybetti. K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, karara tepkili Demiral'ın kızı Zeliha Nayman, cip sürücüsünün kazadan sonra babasının sosyal medya hesabına arkadaşlık isteği gönderdiğini belirterek, "Neden gönderdiğini bilmiyoruz, anlam veremiyoruz" dedi.

23.10.2023 - 10:59 | | Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Motosikletine çarparak ölümüne neden oldu sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdi!

Kepez ilçesinde 8 Ekim öğle saatlerinde 07 CHK 93 plakalı motosikleti ile evinden çıkan Ömer Demiral, Sakarya Bulvarı'na geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada K.Ö.'nün kullandığı 07 KZ 101 plakalı cip, Demiral'ın motosikletine çarptı. Savrulan Demiral yaralanırken, çevredekiler de yardım için yanına gitti. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Demiral, hayatını kaybetti. Sürücü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletine çarparak ölümüne neden oldu sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdi

AİLEDEN SERBEST BIRAKILMAYA TEPKİ

Demiral'ın ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşayan yakınları, K.Ö.'nün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Hukuki sürecin başlaması için girişimde bulunan yakınları, K.Ö.'nün Demiral'ın bir anda önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen duramadığını belirttiği ifadesinin tersi kaza yerinde fren izi olmadığını, görüntülerde de fren yapmadığının görüldüğünü söyleyerek, sürücünün bir an önce tutuklanmasını istedi.

Motosikletine çarparak ölümüne neden oldu sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdi

'BU CEZASIZ KALMAMALI'

Öte yandan Ömer Demiral'ın kızı Zeliha Nayman, gelen aramalara cevap vermek için aldığı babasının cep telefonuna gelen bildirim ile ikinci şoku yaşadı. Sürücü K.Ö.'nün kazadan sonra babasının sosyal medya hesabına arkadaşlık isteği gönderdiğini gören Nayman, duruma anlam vermediklerini söyledi.

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Sürücünün cezasız kalmaması için çabaladıklarını söyleyen Nayman, "Babam evinden çıkıp, büyük ihtimalle çarşıya gelirken bir araç arkasından çarpıyor. Babam yaşamını yitiriyor. Maalesef ne tutuklanma ne gözaltı süreci yaşandı.

Motosikletine çarparak ölümüne neden oldu sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderdi

Sürücü ifadesini verip, 1 saat sonra serbest bırakılıyor. Babamın acısını yaşayamadan sürücünün tutuklanması için çaba sarf ediyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu cezasız kalmamalı. Hukuki bir süreç kesinlikle olmalı. Bizim canımız yandıysa, onun da bunun hesabını vermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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'ARACIN ÇOK HIZLI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'

Görgü tanıklarının sürücünün fren yapmadığını söylemesi üzerine gittikleri olay yerinde fren izi olmadığını gördüklerini söyleyen Nayman, "Aile olarak psikolojimiz bozuldu. Doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz. Aktif olarak araç kullanıyordum, şu an kullanamıyorum. Ne yaşadığımızı bile bilmiyoruz. Kazayı görenler ile de görüştük.

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Bize aracın fren yapmadığını söylediler. Olay yerine baktık, hiçbir şekilde fren izi yok. Görüntülerde de aracın çok hızlı olduğu görülüyor. Babamın telefonunu aldık. Tesadüfen sosyal medya hesabından gelen bildirim üzerine giriş yaptık. Dalga geçer, alay eder gibi bizim acımızın üzerine daha da acı katar gibi bir de arkadaşlık isteği göndermiş. Neden gönderdiğini bilmiyoruz, anlam veremiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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