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Motosiklet yayaya çarptı: Kazada 2 kişi yaralandı

15.10.2026 - 00:54Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)

Motosiklet yayaya çarptı: Kazada 2 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada yaya ile devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sadık S. (17) yönetimindeki 16 BZT 546 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus A.’ya (29) çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ile devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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