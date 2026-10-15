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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tramvay durağına daldı

15.10.2026 - 00:25Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Batuhan KILIÇ- Güray ATEŞ/ ESKİŞEHİR, (DHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tramvay durağına daldı

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille tramvay durağına dalan sürücü Veysel S. (57), araçta sıkıştı. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

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Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi’nde meydana geldi. Veysel S. yönetimindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, tramvay durağına daldı.

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Kazada, sürücü Veysel S. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Veysel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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