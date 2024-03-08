GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Mossad adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
ABONE OL

Mossad adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

08.03.2024 - 20:42 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Mossad adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiler. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Mossad adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Mossad adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi