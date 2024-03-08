Mossad adına ajanlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
08.03.2024 - 20:42 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiler. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.