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MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

12.01.2024 - 15:18 |
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbarat sonucu, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından 'Fırat' kod adlı Serhat Bal'ın Orta Doğu ülkelelerinden birinde saklandığını tespit etti. Uzun süre hassas bir çalışma ile takip edilen terörist, Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.

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PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katılan teröristin Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı belirtildi.

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