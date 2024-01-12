EminÃ¶nÃ¼ ve Ã§evresinde deÄŸnekÃ§ilik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarlarÄ±nÄ±n gelmesi Ã¼zerine Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Sivil Trafik ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Tacirhane Sokak ve Ã§evresinde bazÄ± kiÅŸilerin araÃ§larÄ±nÄ± park etmek isteyenlerden para talep ettiÄŸi tespit edildi. Polisler, deÄŸnekÃ§ilik yapan ÅŸÃ¼phelileri bir sÃ¼re takip ederek para alÄ±ÅŸveriÅŸini cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. DeÄŸnekÃ§ilik yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Åž.Ã–., S.Ã– ve O.E., sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden para aldÄ±klarÄ± sÄ±rada polis ekiplerine suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. ÅžÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerle ilgili 'Karayolu Ã¼zerinde park yerindeki araÃ§lardan park yerini tespite yetkili idarece' veya 'bu idare tarafÄ±ndan iÅŸletme izni verilmediÄŸi halde park Ã¼creti almak veya teÅŸebbÃ¼s etmek' suÃ§undan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â



ÅžÃ¼phelilere 250 lira park Ã¼creti Ã¶deyen yabancÄ± turistler de polis ekipleri tarafÄ±ndan bilgilendirildi.