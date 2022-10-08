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MİT'ten flaş açıklama geldi! 6 terörist öldürüldü

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

08.10.2022 - 10:30 | | DHA
MİT'ten flaş açıklama geldi! 6 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Gara'da düzenlenen operasyonda 3, Asos'ta düzenlenen operasyonda da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİTten flaş açıklama geldi 6 terörist öldürüldü

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