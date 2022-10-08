MİT'ten flaş açıklama geldi! 6 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Gara'da düzenlenen operasyonda 3, Asos'ta düzenlenen operasyonda da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.