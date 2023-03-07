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MİT ve özel harekat 1 yıl kapısında beklemişti! 'Gizemli ev'in fiyatı dudak uçuklattı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı, 'gizemli ev'e herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığı öğrenildi. Harabeye dönen evin fiyatı ise dudak uçuklattı.

07.03.2023 - 14:56 | | Nuri PİR-Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA)
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Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.

Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

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MİT ve özel harekat 1 yıl kapısında beklemişti Gizemli evin fiyatı dudak uçuklattı

2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Kazının başlayıp, bitmesine rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği ve 'gizemli ev' adını verdiği müstakil ev için alım-satım sitesinde satış ilanı verildi. 27 Şubat tarihli 'Tarsus meşhur gizemli kırmızı ev 209 metrekare' başlıklı ilanda, ev için 6 milyon 750 bin lira istendiği görüldü.

İlan detayında ayrıca "Ciddi olanlar arayabilir, pazarlık yoktur. Bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Saygılarımla. Zaman olarak deprem, müşteri portföyü olarak da depremzedelerle alakası yoktur, taliplisine satılıktır" ifadesi dikkat çekti.

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Evi alım-satım sitesinde ilana koyan Tunahan Tiryaki, bugüne kadar herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığını kaydetti.

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