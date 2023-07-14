Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, MÄ°T ve Ä°stanbul Emniyeti Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ele baÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len'in kardeÅŸi Mesih GÃ¼len'in, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ancak firari olan oÄŸlu Selman GÃ¼len ile eÅŸi Nur GÃ¼len, kayÄ±npederi Bekir Ã–ztÃ¼rk ve kayÄ±nvalidesi Mine Ã–ztÃ¼rk ile Sancaktepe'de Ã¶rgÃ¼te ait bir "gaybubet" evinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Uzun sÃ¼re yapÄ±lan fiziki ve teknik takibin ardÄ±ndan dÃ¼n gece sÃ¶z konusu adrese operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda Selman GÃ¼len, Nur GÃ¼len, Bekir Ã–ztÃ¼rk ve Mine Ã–ztÃ¼rk yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â



Operasyonda, adreste yapÄ±lan aramalarda Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, dijital materyal, 14 bin Amerikan dolarÄ±, 560 Estonya kronu ve 2 sahte pasaport ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin yakalandÄ±klarÄ± adreste yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r saklandÄ±klarÄ±, Fethullah GÃ¼len'in talimatÄ± ile Bankasya'ya para yatÄ±rdÄ±klarÄ±, FETÃ–'nÃ¼n dernek ve vakÄ±flarÄ±nda yÃ¶netici pozisyonunda gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tepe yÃ¶netiminde bulunanlar ile irtibatlÄ± olduklarÄ±, haklarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t mensubu olduklarÄ±na yÃ¶nelik beyanlar bulunduÄŸu tespit edildi. Ã–rgÃ¼t elebaÅŸÄ±nÄ±n yeÄŸeni Selman GÃ¼len'in halen FETÃ–/PDY'nin gÃ¼ncel finans yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.