Miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Olay, saat 13.00 sıralarında Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Akpınar, annesi Sudiye Akpınar ve kardeşi Bekir Akpınar ile iddiaya göre, miras meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Akpınar, tabancayla önce annesi Sudiye ve kardeşi Bekir Akpınar'ı ardından kendisini vurdu.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, İbrahim Akpınar ile annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Sudiye Akpınar'ın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın halası olduğu belirtildi. Olayı öğrenen Aras'ın da bölgeye gittiği ifade edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.