GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMiras kavgasında kan aktı! Kardeşini öldüren oğula şok sözler: Senin hakkın idam...
HaberlerGündem Haberleri Miras kavgasında kan aktı! Kardeşini öldüren oğula şok sözler: Senin hakkın idam...
ABONE OL

Miras kavgasında kan aktı! Kardeşini öldüren oğula şok sözler: Senin hakkın idam...

Antalya'da, miras anlaşmazlığı nedeniyle 52 yaşındaki ablası Gülderen Çelik'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 48 yaşındaki Kutlay Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen 87 yaşındaki baba Ziyaeddin Çelik, "Kutlay, senin hakkın idamdır ama etmediler. Dava, para mevzusu. Mal varlığımı devlete devredeceğim. Bunlara bir şey vermeyeceğim" dedi.

11.03.2022 - 15:01 | | Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)
Miras kavgasında kan aktı! Kardeşini öldüren oğula şok sözler: Senin hakkın idam...

Olay, 12 Aralık 2021'de Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Kars'tan Antalya'ya gelip oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Gülderen Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Gözaltına alınan Kutlay Çelik, tutuklandı. Baba Ziyaeddin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı ileri sürüldü.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Kutlay Çelik, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ile tanık Ziyaeddin Çelik duruşma salonunda hazır bulundu. 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kutlay Çelik, ablasını öldürmekle ilgili planı olmadığını, olayın ani geliştiğini anlattı.

Miras kavgasında kan aktı Kardeşini öldüren oğula şok sözler: Senin hakkın idam...

'İFTİRA ATTI, DIŞLANDIM' İDDİASI

Pişman olduğunu belirten Kutlay Çelik, ablası Gülderen Çelik'in daha önce kendisine çeşitli iftiralar attığını öne sürdü. Ablasının, 2000 yılında oğluna tecavüz ettiği yönünde kendisine iftira attığını ileri süren Çelik, bu nedenle 20 yıldır ailesi tarafından dışlandığını belirtti. Kutlay Çelik, ablasının 2004 yılında hırsızlık, 2005 yılında ise uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair iftira attığını iddia etti. Gülderen Çelik'in, kızlarının cinsel içerikli fotoğraflarını çekip, başkalarına gönderdiğini iddia eden Kutlay Çelik, bu nedenle ablasıyla konuşmaya gittiğini, çıkan tartışmada vurduğunu anlattı.

 Sanık Çelik, "Hiçbir zaman karaktersiz ve şerefsiz olmadım. Babam bu olayları bildiği halde defalarca başıma kalktı. 20 yıl boyunca bu dedikoduyla yaşadım. Babamı görmeye geldiğimde kavga çıkardı. Yeğenlerimin çıplak fotoğrafları gündeme düştüğü için konuşmaya gittim. Önceden planladığım bir eylem söz konusu değil. Pişman olduğumu bildirmek istiyorum. Keşke babamın, ölen Gülderen'e bakışlarını görmez olsaydım" dedi.

Miras kavgasında kan aktı Kardeşini öldüren oğula şok sözler: Senin hakkın idam...

'BUNLAR HEP ÇETE'

Tanık olarak dinlenen Ziyaeddin Çelik ise "Bunlar çete, yalan konuşur. Allah'tan peygamberden korkmaz bunlar. Zamanında beni dövdüler, pasaportumu aldılar. 200 gram altınım vardı, onu çaldılar. Boşu boşuna benim çocuğumu öldürdüler. Kutlay, senin hakkın idamdır ama etmediler. Dava, para mevzusu. Diğer kardeşleriyle hareket eden insanlardır. Siz devletsiniz bana sahip çıkın. Bunlar hep çete. Mal varlığımı hep devlete devredeceğim. Ya Kızılay'a ya da askerlere devredeceğim. Bunlara bir şey vermeyeceğim" diye konuştu.

Babasının beyanlarını kabul etmeyen Kutlay Çelik de "Kendisi bana göre, iyi niyetli biri değildir. Benim adam öldürmem için bana talimat verdiği zamanlar oldu ama ben öyle hareket etmedim. Babamın komşularıyla bile iyi geçinmediğini ve herkesle küs olduğunu biliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. 

Annesine fırlattığı şişe silah sayıldı! 2 yıl hapis...
İlgili Haber
Annesine fırlattığı şişe silah sayıldı! 2 yıl hapis...
Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi
İlgili Haber
Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 9'ar yıla kadar hapis istemi
Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!
İlgili Haber
Unkapanı köprüsü trafiğe kapatıldı!
Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek?
İlgili Haber
Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek?
Evde sağlık raporu uygulaması ülke genelinde yaygınlaşıyor
İlgili Haber
Evde sağlık raporu uygulaması ülke genelinde yaygınlaşıyor
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde! MSB paylaştı
İlgili Haber
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde! MSB paylaştı

GÜNCEL HABERLER

Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli

Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli

Ukrayna istihbaratı: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

Ukrayna istihbaratı: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

Sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi alımı yapılacak! Sağlık Bakanı Koca resmen duyurdu

Sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi alımı yapılacak! Sağlık Bakanı Koca resmen duyurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman?

Sıradaki Haber
Ukrayna istihbaratı: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

Ukrayna istihbaratı: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

Sıradaki Haber
Emeklilere 2750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor, hesaplara yatırılıyor

Emeklilere 2750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor, hesaplara yatırılıyor

Sıradaki Haber
Şehit Polis Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber