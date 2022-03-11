Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı. İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasında ayrılma nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı. Peki, Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman açılacak? Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek? Unkapanı Köprüsü ne zaman yapıldı? İşte detaylar…

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Unkapanı Köprüsü çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Köprüde şiddetli rüzgar nedeniyle bağlantı yerinde ayrılma meydana geldi.

AKOM'dan yapılan ilk bilgilendirmeye göre, soğuk havadan ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün bağlantı noktasında neden ayrılma olduğu, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Unkapanı Köprüsü ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut hükümdarlığı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut'un eşi "Bezmialem Valide Sultan" tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirildi.

Köprü geçişlerinde alışılanın aksine herhangi bir geçiş ücreti talep edilmediğinden dolayı halk tarafından "Hayratiye Köprüsü" olarak isimlendirildi. Bir diğer adı ise, semt itibarıyla, Yahudi Köprüsü idi.

Yine ahşap dubaların üzerine oturtturularak yüzme kabiliyeti kazandırılan köprünün inşa sorumluluğu, dönemin kaptan-ı deryası Ahmed Fevzi Paşa'ya verildi. Fevzi Ahmet Paşa nezaretinde, Haliç Tersanelerinde yapılması tamamlanan "Unkapanı Köprüsü"; dört yüz metre boyunda ve on metre eninde idi. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nden gelen gemilerin Haliç'e girip çıkışını engellememek için açılıp – kapanan şekilde imal edilmiş olan köprünün açılış merasimi bizzat İkinci Mahmut tarafından baştanbaşa at sırtında geçilerek yapılmıştır.

1875 yılında, yüz otuz beş bin altın karşılığında yapılan anlaşma sonucu bir Fransız şirketi, ahşap köprü yerine metalden imal edilmiş bir köprü inşa etti. Yedi yüz seksen metre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliğinde olan yeni köprü 1912 yılına kadar hizmete devam etmiştir.

1912 yılında ise bu köprü sökülüp yerine "Galata Köprüsü" olarak isimlendirilen üçüncü Eminönü - Karaköy köprüsü monte edilmiştir. 1936 yılında çıkan şiddetli bir fırtına sonucunda bu köprü de yıkılıp yerine günümüzde kullandığımız "Atatürk Köprüsü" inşa edilmiştir. Atatürk Köprüsü de tıpkı ilk imal edilen "Hayratiye Köprüsü" gibi ahşaptandır. Yirmi dört duba üzerine kurulu bu ahşap köprünün zemini takvimler 1954 yılını gösterirken asfalt ile kaplanmıştır. Dört yüz yetmiş yedi metre boyunda ve yirmi beş metre eninde olan köprü hâlâ İstanbul halkına hizmet etmektedir.

Haliç'e yapılacak olan ve 2018'de tamamlanması planlanan tüp geçit projesinin ardından köprünün kaldırılacağı duyuruldu. Ancak bu proje gerçekleştirilmedi.

2021'de köprünün Unkapanı ayağında bulunan kavşağın T5 tramvayının Cibali - Eminönü arasındaki yola engel teşkil etmesi ve köprünün ekonomik ömrünün tamamlanmasıyla beraber olası bir depremde yıkılabileceği sebebiyle, Unkapanı Kavşağı'nın yenilenmesine İBB tarafından karar verilmiş ve çalışmalar 18 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup, kavşak köprüsü ve iki bağlantı kolu 31 Temmuz'da hizmete alınmıştır. Kalan iki bağlantı kolunun T5 tramvayının tünel inşaatının bitmesi ile yapılması planlanıyor.