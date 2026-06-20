Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerindeki Kavacık mevkisinde meydana geldi. Abdullah S.'nin kullandığı minibüs ile Ali Ç. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çapıştı.

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Kazada minibüs sürücüsü Abdullah S., otomobil sürücüsü Ali Ç. ile yanındaki Merve Ç., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Ç., kurtarılamadı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.