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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

20.06.2026 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerindeki Kavacık mevkisinde meydana geldi. Abdullah S.'nin kullandığı minibüs ile Ali Ç. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çapıştı.

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Kazada minibüs sürücüsü Abdullah S., otomobil sürücüsü Ali Ç. ile yanındaki Merve Ç., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişi, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Ç., kurtarılamadı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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