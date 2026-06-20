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Ordu'da karar verildi! Valilik açıkladı: Yasaklandı

20.06.2026 - 15:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Ordu'da karar verildi! Valilik açıkladı: Yasaklandı

Ordu'da yaşayanları yakından ilgilendiriyor. Valilik yeni kararı açıkladı. Ordu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde denize girmenin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluştuğu, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

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Açıklamada, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istenirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceği aktarıldı. Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, alınan kararın olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

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