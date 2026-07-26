GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi
HaberlerGündem Haberleri Sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi

Sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi

26.07.2026 - 00:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

ABONE OL

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel sularına karşı yürütülen çalışma sırasında bir iş makinesi Karaçay Deresi’ne devrildi, operatör son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Toprakkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

İLGİLİ HABER

Amasra'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Amasra'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Çalışmalar sırasında Karaçay Deresi kenarında görev yapan iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle dereye devrildi. Operatörün son anda araçtan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, ekiplerin bölgede su tahliye ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABER

Fırtına ve sağanak Tokat'ta hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına ve sağanak Tokat'ta hayatı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

Şırnak’ta tarım aracı devrildi kazada 9 kişi yaralandı
#Gündem

Şırnak’ta tarım aracı devrildi kazada 9 kişi yaralandı

Sinop'ta sezonun uğuru vonoz yakalandı
#Gündem

Sinop'ta sezonun uğuru vonoz yakalandı

Sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi
#Gündem

Sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi