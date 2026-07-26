Sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi

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Toprakkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

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Çalışmalar sırasında Karaçay Deresi kenarında görev yapan iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle dereye devrildi. Operatörün son anda araçtan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, ekiplerin bölgede su tahliye ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.