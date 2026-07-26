Şırnak’ta tarım aracı devrildi kazada 9 kişi yaralandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak merkez İkizce-Kumçatı güzergahında meydana geldi. ‘Patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İLGİLİ HABER Sinop'ta sezonun uğuru vonoz yakalandı

Kazada araçtaki Hacı A., Harun G., İsmail A., Musa B., Yusuf K., Muhammed Emin B., Gabar G., Ömer Faruk A. ve Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER Sel sularına kapılan iş makinesi dereye devrildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.