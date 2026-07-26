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Şırnak’ta tarım aracı devrildi kazada 9 kişi yaralandı

26.07.2026 - 00:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)

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Şırnak’ta ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Şırnak merkez İkizce-Kumçatı güzergahında meydana geldi. ‘Patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

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Kazada araçtaki Hacı A., Harun G., İsmail A., Musa B., Yusuf K., Muhammed Emin B., Gabar G., Ömer Faruk A. ve Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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