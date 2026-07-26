Muğla'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı, vatandaşlar ölümden döndü
26.07.2026 - 01:32Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Kaza anı kameralara yansırken, markette bulunan çalışanlar ve müşteriler ölümden döndü.
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Olay, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ARN 035 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil. yol kenarında bulunan bir zincir markete daldı. Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Maddi hasarın meydana geldiği kazada, markettekilerin adeta ölümden döndüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın bir anda markete dalması ve içerideki vatandaşların rafların arasında kaldığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.