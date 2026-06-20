Başakşehir'de kan donduran cinayet! Başına taşla vurup çamaşır ipiyle boğdu

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SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak Sultan Çağan’ın son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iş yerinden çıkan genç kadının bir markete girerek alışveriş yaptığı ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiği görüldü. Öte yandan yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasının ardından Sultan Çağan’ın çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı Vedat Çoban ile iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Vedat Çoban'ın bir süre önce iş yerinden ayrıldığı ve bir börekçide çalışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı.