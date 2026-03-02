Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' yeniden açıldı, Edirne ziyaretçi akınına uğradı

Haberin Devamı

Ramazan ayının manevi atmosferi, Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim şehir Edirne'de bu yıl çok daha güçlü hissediliyor. Yaklaşık dört buçuk yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ibadete ve ziyarete açılan Selimiye Camii, kenti adeta ziyaretçi akınına uğrattı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin kapılarını yeniden açmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi Edirne'ye geldi. Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunlukta kent merkezinde trafik zaman zaman kilitlendi. Güzel havanın da etkisiyle tarihi çarşılar, Selimiye Meydanı ve turistik noktalar bayram havasını aratmayan görüntülere sahne oldu.



Esnaf yoğunluktan memnun

Edirne'de esnaflık yapan Recep Dural yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, "Ramazan'ın bereketini Edirne'de hep birlikte yaşıyoruz. Hafta sonu bütün işletmeler, Edirne'nin tamamı doldu taştı. Trafik kilitlendi, meydanlarda gelen misafirler meydanları doldurdu. Muhteşem Selimiye'nin açılması ve havanın da güzel olmasıyla on binlerce misafir Edirne'ye geldi. Edirne bir bayram havasında. Hem ciğerciler, hem badem ezmeciler, hem de Selimiye Camii'nde adım atacak yer kalmadı. İnşallah bayramda da bu gelen on binlerin üstünde insanı yine bekliyoruz. Edirne'ye gelin diyoruz, ciğerimizi yiyin, tarihimizi görün, muhteşem Selimiye Camii'nde bu manevi havayı hep birlikte yaşayın diyoruz" dedi.



Turizmde beklenen hareketlilik başladı

Kentte turizm alanında faaliyet gösteren profesyonel turist rehberi Sedef Kozel Terkos ise, Selimiye Camii'nin açılmasının şehir için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Yaklaşık dört buçuk yıldır restorasyondaydı. Nihayet açıldı. Çok şükür mutluyuz. Ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın bu camiyi ziyarete geliyor. Selimiye'nin önündeyiz ve yoğunluğu hep birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Selimiye Camii'nin açılmasının ardından şehirde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirten esnaf, özellikle Trakya illeri ve İstanbul'dan gelen ziyaretçi sayısında belirgin artış olduğunu ifade ettleri. Hafta sonları yaşanan yoğunlukla birlikte hem konaklama sektöründe hem de yeme-içme işletmelerinde doluluk oranlarının yükseldiği bildirildi. Ramazan ayının manevi iklimiyle birleşen bu yoğunluk, Edirne'yi adeta bir buluşma noktasına dönüştürdü. Ziyaretçiler bir yandan Selimiye Camii'nin ihtişamlı kubbesi altında ibadet etmenin huzurunu yaşarken, diğer yandan şehrin tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı buluyor.