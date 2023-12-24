Milyonluk çete araçları polis otosu oldu! Sokaklara çıkıyor

Avustralya doğumlu Hakan Ayık’ın yönettiği Comanchero motosiklet çetesi, geçen ay düzenlenen film gibi bir operasyonla çökertilmiş, birbirinden lüks araçlarına da el konmuştu. Çetenin Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover L460, Porsche Taycan Turbo ve son model Mercedes, BMW, Audi markalarının da arasında olduğu 21 lüks aracı artık polisin oldu.

TOPLAM DEĞERLERİ 100 MİLYON TL

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; piyasa değeri 100 milyon TL’den fazla olan araçlar, İçişleri Bakanlığı’nın girişimi ve alınan adli bir kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün envanterine kaydedildi. Pendik’teki bir depoya konulan otomobiller beyaz renkle kaplandı. Üzerlerine polis etiketleri yapıştırıldı. Siren ve tepe lambaları monte edildi. Araçların önümüzdeki günlerde İstanbul sokaklarında göreve çıkarılacağı belirtildi.

COMANCHERO’YA DİZ ÇÖKTÜRÜLDÜ

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Mick Hawi 1968 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu çeteye, çok etkilendiği Comanchero filminin adını vermişti. Mick Hawi’nin öldürülmesinin ardından çetenin başına Mark Douglas Buddle geçti. Basit yaralama ve uyuşturucu suçları işleyen çete Buddle’dan sonra, önce Amerika kıtasına sonra da tüm dünyaya yayıldı ve kartel haline geldi. Comancherolar katı kuralları ve kendi aralarındaki hiyerarşiyle nam saldı. Mark Douglas Buddle 2022’de KKTC’de yakalandıktan sonra Avustralya’ya iade edildi ve tutuklandı. Bu gelişmenin ardından çetenin başına ‘Reis’ lakaplı Hakan Ayık geçti. Çete üyelerinin neredeyse tamamı karıştıkları suçlar nedeniyle Interpol’ün kırmızı bülten listesindeydi. Tespitlere göre, Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong’a taşıyan çetenin yönetim kadrosu Avustralya ve ABD makamları tarafından iyice köşeye sıkıştırılınca KKTC ve Türkiye’ye kaçtı. Geçen ay yapılan operasyonla da tüm çete çökertildi.

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DUBAİ GİBİ...

Spor otomobillerin Avrupa’daki otoyollarda polis aracı olarak kullanıldığı biliniyor. Ancak en yaygın kullanımları Dubai’de. Dubai polisinin envanterinde Porsche, Ferrari, Bentley, Mercedes gibi çok sayıda lüks otomobil bulunuyor.

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