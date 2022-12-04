Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin Beşparmak Dağları’nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının üstünde yaptığı gösteriyi paylaştı.
04.12.2022 - 18:40 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, “Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza” ifadesi ile paylaştı.
Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022
@solotürk#KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti pic.twitter.com/xKkecar4vm