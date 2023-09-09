Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Gaflet ve dalalet içindeler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman TSK, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele etmektedir. Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler" denildi.

TSK'nın, tüm hezeyan ve kara propaganda çabalarına rağmen, terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değer çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

CHP'Lİ TANRIKULU HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK'ya yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 8 Eylül'de TV programına telefonla bağlandığı belirtildi. Tanrıkulu hakkında, canlı yayında yaptığı yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301'inci maddesinde düzenlenen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216'ncı maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: İFADELER KABUL EDİLEMEZ

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Tanrıkulu'nun yaptığı açıklamaları eleştirdi. Öztrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.