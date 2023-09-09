Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z verdik, sÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ tutuyoruz. Deprem bÃ¶lgesinde yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konutlarÄ±mÄ±z hÄ±zla yÃ¼kseliyor. SaÄŸlam ve gÃ¼venli yuvalarÄ±mÄ±zÄ±n teslimine inÅŸallah kasÄ±m-aralÄ±k aylarÄ±nda baÅŸlÄ±yoruz" dedi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; deprem bÃ¶lgesinde inÅŸaatÄ±na baÅŸlanÄ±lan 200 bini aÅŸkÄ±n konut ve kÃ¶y evinin yapÄ±mÄ± sÃ¼rerken; toplamÂ 680 bin konut ve kÃ¶y evi ile 170 bin iÅŸ yeri, ahÄ±r ve depo olmak Ã¼zere toplamda 850 bin baÄŸÄ±msÄ±z birim inÅŸa edilecek.Â Hatay'da 220 bin 66 konut ve 34 bin 129 kÃ¶y evi ile toplamda 254 bin 195 ev,Â KahramanmaraÅŸ'taÂ 82 bin 104 konut ve 30 bin 310 kÃ¶y evi ile toplamda 112 bin 414 ev,Â AdÄ±yaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 kÃ¶y evi ile toplamda 64 bin 811 ev, Gaziantep'te 29 bin 315 konut ve 12 bin 607 kÃ¶y evi ile toplamda 41 bin 922 ev, ÅžanlÄ±urfa'da 13 bin 782 konut ve 3 bin kÃ¶y evi ile toplamda 16 bin 782 ev inÅŸa edilecek.Â