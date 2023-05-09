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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Erzurum' açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), 7 Mayıs'ta Erzurum'da meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı ve sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

09.05.2023 - 11:52 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Erzurum' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında meydana gelen olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından Erzurum açıklaması

Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in 7 Mayıs 2023‘te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, "Uzman çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda uzman çavuşun sözleşmesi feshedilmiştir. Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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