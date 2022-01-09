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GündemMilli Savunma Bakanlığı 'Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana' notuyla paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı 'Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana' notuyla paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı; Atatürk'ün mirası, Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin yana olan tersanedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

09.01.2022 - 20:37 |
Milli Savunma Bakanlığı 'Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana' notuyla paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraf paylaşımında "İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana Atatürk'ten miras Cumhurbaşkanlığımıza ait M/V SAVARONA ile birlikte MİLGEM sınıfı TCG HEYBELİADA, TCG İSTANBUL ve PN BABUR 'un inşa donatım ve planlı bakım faaliyetleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Fotoğraf çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

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