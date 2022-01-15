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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 54 gemi, 5 uçak, 1 İHA, 5 helikopter...

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022’in başarıyla icra edildiğini bildirdi.

15.01.2022 - 19:00 |
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 54 gemi, 5 uçak, 1 İHA, 5 helikopter...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022', 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 54 gemi, 5 uçak, 1 İHA, 5 helikopterin katılımıyla Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başarıyla icra edildi” ifadelerine yer verdi.

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